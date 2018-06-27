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Aktif Eğitim Sen üyesi 4 FETÖ sanığına hapis cezası

KAYSERİ’de görülen FETÖ/PDY davalarında, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Aktif Eğitim Sen üyesi olduğu iddia edilen tutuksuz 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Kayseri 2’nci Ağır...

Aktif Eğitim Sen üyesi 4 FETÖ sanığına hapis cezası
KAYSERİ’de görülen FETÖ/PDY davalarında, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Aktif Eğitim Sen üyesi olduğu iddia edilen tutuksuz 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda tutuksuz sanıklar Abdullah A,. Turgay Y., Faruk Sami E. ve Abdulkadir Ç. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Savunmasında örgüt üyesi olmadığını, Aktif Eğitim Sen’e üye kazandırdığı yönündeki iddialarını reddeden Turgay Y. “Kimseyi zorla üye yapmadım. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, yargılamalar sonunda tutuksuz sanıklar Turgay Y. ile Abdullah A.’yı ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Faruk Sami E. ve Abdulkadir Ç.’nin ise, ‘Silahlı terör örgütüne yardım etme’ suçundan 2’şer yıl 1’er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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