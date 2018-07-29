Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı/ Ek fotoğraflar
29 Temmuz 2018 Pazar 18:07
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