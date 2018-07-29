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Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı (3) - Yeniden

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında, Kapadokya'ya giden Çinli turistleri taşıyan tur otobüsüyle 2 otomobilin karıştığı kazada, Kemal Karataş (31) ile Ömer Karataş (2) yaşamını yitirirken, 1'i...

Akseki'de tur otobüsü 2 otomobille çarpıştı: 2 ölü, 30 yaralı (3) - Yeniden

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında, Kapadokya'ya giden Çinli turistleri taşıyan tur otobüsüyle 2 otomobilin karıştığı kazada, Kemal Karataş (31) ile Ömer Karataş (2) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 30 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Akseki- Antalya karayolunun Geriş Mahallesi yol sapağında meydana geldi. Kapadokya'ya giden Çinli turistleri taşıyan Uğur Aydın'ın kullandığı 34 FG 091 plakalı tur otobüsüyle, karşı yönden gelen Kemal Karataş yönetimindeki 01 EUS 97 plakalı otomobil çarpıştı. Tur otobüsünün devrildiği kazada, otomobil hurdaya döndü. Tamer Kaya da yönetimindeki 07 YJY 07 plakalı otomobille kaza yapan araçlara çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Akseki'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Hurdaya dönen 01 EUS 97 plakalı otomobildeki Kemal Karataş ile Ömer Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çinli 31 turistle şoför ve görevli olmak üzere 33 kişinin bulunduğu tur otobüsünde ise 1'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralı turistlerden durumu ağır olan 1'i için Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterden yardım istendi. Kaza yerine gelen ambulans helikoptere alınan yaralı turist Antalya'ya sevk edildi. Şarampole uçan otomobilde ise yaralı olmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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