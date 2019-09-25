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Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada aynı araçta bulunan Masum Tuncel, Mehmet Ali Tuncel, Bişar Tuncel ve Mecit...

GÜVENLİK 25.09.2019, 11:45
Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada aynı araçta bulunan Masum Tuncel, Mehmet Ali Tuncel, Bişar Tuncel ve Mecit Tuncel'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralıların kimlik bilgileri de araştırılırken, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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