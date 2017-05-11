Akşehir'de kadın defineciler yakalandı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR, (Konya), () - ANKARA'dan Konya'nın Akşehir İlçesi'ne gelip kaçak kazı yapıp define arayan 3'ü kadın, 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğle saatlerinde Engili Mahallesi Ormaniçi Mevkii'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, kazı yapan fabrika işçisi 47 yaşındaki Rabia B., 49 yaşındaki işçi emeklisi Halise Sevgi Ü., ev kadını 45 yaşındaki Yüksel K. ile kadınlara gözcülük yapan spor eğitmeni 51 yaşındaki Mustafa Ö.'yü gözaltına aldı. Kadınların kazı yaptığı kazma ve küreğe el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularında, define aramak için Ankara'dan geldiklerini, kazıda tarihi eser ya da defineye rastlamadıklarını söyledi. Kazı yapılan alanın SİT alanı olmadığı için şüphellier, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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