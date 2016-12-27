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Aksaz'dan açığa alınan 2 subay FETÖ'den gözaltında

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevinden açığa alınan 2 subay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kaldıkları lojmanda gözaltına alındı. Gözaltına alınan...

Aksaz'dan açığa alınan 2 subay FETÖ'den gözaltında

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevinden açığa alınan 2 subay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kaldıkları lojmanda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kurmay Binbaşı 38 yaşındaki Y.R.'nin, üsteki savaş gemilerinin imamı olduğu ileri sürüldü.
Muğla ve Marmaris Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün saat 13.00'te operasyon düzenledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı talimatıyla NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan açığa alınan 38 yaşındaki Kurmay Binbaşı Y.K. ve 35 yaşındaki Yüzbaşı K.S.G.'yi, kaldıkları lojmanda gözaltına aldı. Şüphelilerin lojmanlarından yapılan aramada bilgisayar, cep telefonları, CD, DVD, belge ve dokümanlar tutanakla el konuldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan iki subay, 3 araçlık sivil koruma ekibi eşliğinde Muğla Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne götürüldü. İki subayın, Muğla'da işlemleri ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geçen ay açılan soruşturma kapsamında 'ByLock' haberleşme sistemi kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kurmay Binbaşı Y.K. ve Yüzbaşı K.S.G., Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda bulunan savaş gemilerinde görev yaptıkları öğrenildi. Kurmay Binbaşı Y.K.'nın Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda bulunan savaş gemilerinin imamı olduğu ileri sürüldü.

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