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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkan 15 kişiden 10'u gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı,...

Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkan 15 kişiden 10'u gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün Aksaray merkezli Erzurum, Kırklareli, Samsun, Şanlıurfa, Eskişehir, Adana, Isparta, Kocaeli, Manisa, Karabük, Siirt, Mersin, Ankara ve  Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Aralarında ihraç olan polis, asker, öğretmenlerin de bulunduğu ve haklarında yakalama kararı çıkan 15 kişiden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

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