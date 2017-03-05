Aksaray'daki halı hırsızğığı güvenlik kamerasında

AKSARAY'da halı satılan bir işyerinin yan tarafında duran halıyı çalan ve güvenlik kameraları ile görüntülenen 32 yaşındaki Ali Doğanay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçen Cuma günü Hamidiye Mahallesi Kale Altı'nda bulunan Vakkas Yavuz'a ait işyerinde meydana geldi. Ali Doğanay, halı satan işyerinin önüne geldikten sonra bir süre çevresine bakarak keşif yaptı. Daha sonra işyerinin önünden uzaklaşan Doğanay, yaklaşık 15 dakika sonra tekrar geldi. Ardından işyerinin yan tarafında duran halılar arasında birisini alıp bir süre inceledikten sonra omuzuna alıp, hızla uzaklaştı. Bu anlar işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Durumu fark eden işyeri çalışanları polise haber verdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Bu sırada işyeri sahibi de güvenlik kamera kayıtlarını çevredeki esnaf arkadaşlarına dağıttı. Çevredeki esnaflarda biri, hırsızlığı gerçekleştiren Doğanay'ı, o bölgede gezerken görünce, polis haber verdi. Gözaltına alınan Doğanay, daha öncede aynı caddedeki 4 ayrı işyerinden ütü, ütü masası ve sehpa çaldığını itiraf etti. Doğanay, çaldığı 1500 lira değerindeki halıyı da ikinci el eşya satan bir işyerine 100 liraya sattığını söyledi. Bunun üzerine polis, ikinci el eşya satan işyerine gidip halıyı alıp, sahibine teslim etti.

Doğanay, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İçeride müşteriyle ilgilendikleri için halının çalındığını sonradan fark ettiklerini belirten işyeri sahibi Vakkus Yavuz, şöyle dedi:

"Öğle saatlerinde bizim arkadaşlar sevkiyattaydı. Biz de içeride müşterilerle ilgileniyorduk ve durumu fark etmedik. Sevkiyattan gelen çalışanlarımızdan biri 'Dışarıda duran halılardan bir tanesini sattınız mı?' dedi. Satmadığımızı söyledik. O değerli bir halıydı. Güvenlik kamera görüntülerini incelediğimizde bir kişinin önce keşif yapıp, sonra müşteri gibi halıyı inceleyip, omzuna alıp götürdüğünü gördük.Ben güvenlik kamera kayıtlarını çevredeki esnaf arkadaşlarıma da dağıttım. Bir arkadaşımız halıyı çalın kişiyi bu bölgede gezerken görmüş ve hemen polise haber verdik."



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