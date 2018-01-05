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Aksaray'da otomobildeki çifte cinayette kocaya gözaltı (3) 

'NAMUS İÇİN YAPTIM' Aksaray'da  bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (50) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Mediha Akdağ'ın iki yıldır boşanma davası süren...

Aksaray'da otomobildeki çifte cinayette kocaya gözaltı (3) 

'NAMUS İÇİN YAPTIM'
Aksaray'da  bir tarlada otomobil içinde tabancayla öldürülmüş olarak bulunan Tuncer Kütük (27) ve yanındaki Mediha Akdağ (50) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Mediha Akdağ'ın iki yıldır boşanma davası süren eşi Şükrü Akdağ (52) , yapılan sorgulamasında olayı namus için yaptığını söyledi. Akdağ, jandarmadaki ifadesinde 'Namus için yaptım. Eşimle iki yıldır ayrı yaşıyorduk. Eşim benden ayrılarak Konya'da ev tuttu. Ben Sarayönü ilçesinde yaşamaya devam ettim. Olayın olduğu gün eşimin komşuları beni arayarak, 'Eşin eşyaları toplayıp gidiyor' dedi. Bunun üzerine takip etmeye başladım. Sultanhanı ilçesinde yakınlarında arabayla önlerini kestim. Benden kurtulmak için şarampole indiler. Peşlerinden şarampole indim. Tuncer Kütük'e iki el, Mediha'ya da altı el ateş edip öldürdükten sonra ayrı arabayla Sarayönü'ne geri döndüm" dedi.

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