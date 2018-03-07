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Aksaray'da 'haraç ve uyuşturucu' şebekesine operasyon: 18 kişi tutuklandı

AKSARAY'da polis tarafından 'haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla adam yaralamak' gibi suçlara karıştığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 18'i tutuklandı, 8'i tutuksuz...

Aksaray'da 'haraç ve uyuşturucu' şebekesine operasyon: 18 kişi tutuklandı
AKSARAY'da polis tarafından 'haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla adam yaralamak' gibi suçlara karıştığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 18'i tutuklandı, 8'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
Aksaray Emniyet Müdürlüğü, kentte 'haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla adam yaralamak' suçuna karışan bir şebekenin bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şebeke üyelerinin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibi aldı. 6 ay süren çalışmanın ardından 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Aksaray kent merkezi ile Ortaköy ilçesinde daha önce belirlenen adreslere  geçen 23 Şubat günü  200 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Yaşar K. ile birlikte  26 kişi gözaltına alındı. 
Adreslerde yapılan aramada ise 16 ruhsatsız av tüfeği bu tüfeklere ait 545 fişek, 8 ruhsatsız tabanca ve 36 mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 440 lira ile sahte TL ve Euro banknotları, 114 gram esrar, 3 senet, 3 bıçak, 4 pala ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 26 şüphelilerden Yaşar K. ile birlikte 18 kişi tutuklandı, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

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