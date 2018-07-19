Aksaray'da 3 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

AKSARAY'da trafik lambalarında meydana gelen, 3 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü koltuğunda sıkışan sürücülerin kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da katılarak ekiplere yardımcı oldu.Kaza, saat 22.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik lambalarında bekleyen 06 PUL 64 plakalı TIR'a, arkadan gelen Yusuf Gök (41)yönetimindeki 01 TM 533 plakalı TIR çarptı. Bu TIR'a da Murat Onaran yönetimindeki 78 BZ 690 plakalı TIR çarptı. Üç TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler Yusuf Gök ve Murat Onaran araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada araçlarda sıkışan sürücüleri kurtarmak için itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasına çevredeki vatandaşlar da yardımcı oldu. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonrasında sürücüler sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI