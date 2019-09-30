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Akrobatik kaza kask kamerasında
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, tepeyi tırmanırken havalanan motosikletli, arkadaşının motosikletine çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada yerde yatan motosikletli, "İyiyim ben, çıktım mı?" dedi. Motosiklet tutkunu 13 arkadaş Yazıköy...
GÜVENLİK 30.09.2019, 13:06
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, tepeyi tırmanırken havalanan motosikletli, arkadaşının motosikletine çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada yerde yatan motosikletli, "İyiyim ben, çıktım mı?" dedi.
Motosiklet tutkunu 13 arkadaş Yazıköy köyünde ormanlık alanda gezintiye çıktı. Arkadaşlar bir süre sonra hızlanarak tepeyi çıkmaya başladı. Tepeyi hızla çıkarken havalanan motosikletli, kendisinden önce tepeye çıkan arkadaşının motosikletinin üzerine düştü. Düşen motosikletli arkadaşlarına, "İyiyim ben, çıktım mı?" diye sordu. Çarpışan motosikletlerde hasar oluşurken, kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
Motosiklet tutkunu 13 arkadaş Yazıköy köyünde ormanlık alanda gezintiye çıktı. Arkadaşlar bir süre sonra hızlanarak tepeyi çıkmaya başladı. Tepeyi hızla çıkarken havalanan motosikletli, kendisinden önce tepeye çıkan arkadaşının motosikletinin üzerine düştü. Düşen motosikletli arkadaşlarına, "İyiyim ben, çıktım mı?" diye sordu. Çarpışan motosikletlerde hasar oluşurken, kaza saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
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