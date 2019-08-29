Son Dakika
Akrabasını öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı
MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada akrabası Abdullah Minnetoğlu'nu (28) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Y.M., jandarma tarafından 38 gün sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.M., çıkarıldığı...
GÜVENLİK 29.08.2019, 10:20
MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada akrabası Abdullah Minnetoğlu'nu (28) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Y.M., jandarma tarafından 38 gün sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilen Y.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 20 Temmuz günü, ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan ve aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet olduğu ileri sürülen Y.M. ile Abdullah Minnetoğlu karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.M., yanındaki tabanca ile Abdullah Minnetoğlu'na ateş açarak kaçtı. Ağır yaralanan Abdullah Minnetoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan Y.M.'yi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri 7 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 7 kişi ile birlikte Y.M. de dün yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, dürbün, 4 cep telefonu ve sim kartı ile 4 açılmamış sim kart ele geçirildi. İşlemlerinin ardındah adliyeye sevk edilen Y.M., çıkardığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 20 Temmuz günü, ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan ve aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet olduğu ileri sürülen Y.M. ile Abdullah Minnetoğlu karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.M., yanındaki tabanca ile Abdullah Minnetoğlu'na ateş açarak kaçtı. Ağır yaralanan Abdullah Minnetoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaçan Y.M.'yi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri 7 adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 7 kişi ile birlikte Y.M. de dün yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, dürbün, 4 cep telefonu ve sim kartı ile 4 açılmamış sim kart ele geçirildi. İşlemlerinin ardındah adliyeye sevk edilen Y.M., çıkardığı mahkemece tutuklandı.
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0