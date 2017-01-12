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Akrabası tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız, kurtarıldı

İZMİR’in Bergama İlçesi’nde 29 Aralık’ta halasının kocası 31 yaşındaki Orhan D. tarafından kaçırılan 14 yaşındaki S.D., Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde polis tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı....

Akrabası tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız, kurtarıldı
İZMİR’in Bergama İlçesi’nde 29 Aralık’ta halasının kocası 31 yaşındaki Orhan D. tarafından kaçırılan 14 yaşındaki S.D., Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde polis tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Orhan D.'nin kızı yaşındaki akrabasını sevdiği için kaçırdığını söylediği ileri sürüldü.
Bergama İlçesi’ndeki evinden kaçırılan S.D.’nin annesi Selivay ve babası Aytuğ D., bir televizyon kanalına katılarak akrabaları olan Orhan D.'nin kendisinden 17 yaş küçük olan kızlarını sevdiği için kaçırdığını söyledi. Aile daha sonra yaşı küçük olan kızlarının kurtarılmasını istedi.  
Bu sabah aileye, Orhan D.’nin Balıkesir’in Erdek İlçesi’ndeki bir akrabasının yanında gizlendiği bilgisi ulaşınca, polis araştırma başlattı. Gizlendiği evde televizyon programını takip eden Orhan D. gelişmeler üzerine Erdek’ten yanına kendi öz kızı 9 yaşındaki G. ve kaçırdığı S.D.'yi alarak otobüsle Bandırma’ya hareket etti. Olayla ilgili istihbarat bilgilerini değerlendiren Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekibi ise yolları tutarak konuyla ilgili çalışma başlattı. 
Bandırma şehirlerarası yolcu terminalini de gözlem altına alan Bandırma Asayiş Büro ekipleri, burada ilk olarak iki kızı tespit etti ve S.’yi kaçıran Orhan D.’nin kızların yanına gelmesi ile birlikte operasyon düzenlendi. Orhan D.’yi kıskıvrak yakalayan Asayiş Büro Ekipleri 2 kızı koruma altına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Orhan D.’nin sorgulaması sürdürülüyor. Zanlının, küçük kızı sevdiği için kaçırdığını söylediği ileri sürüldü.
Günlerdir kızlarının akıbetini merak eden anne Sevilay ve baba Aytuğ’a sevindirici haber Bandırma Emniyeti tarafından verildi. Ailenin Bandırma’ya gelmesi bekleniyor.

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