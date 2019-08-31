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Akrabası şoförü, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla sopayla döverek öldürmüş

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kayıp olarak aranan İbrahim Kaya'nın (38) ilişki yaşadığı iddia edilen kadının eşi Mürsel Y. (34), tarafından sopayla dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Akhisar'ın Yayakırıldık Mahallesi'nde...

GÜVENLİK 31.08.2019, 09:39
Akrabası şoförü, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla sopayla döverek öldürmüş
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kayıp olarak aranan İbrahim Kaya'nın (38) ilişki yaşadığı iddia edilen kadının eşi Mürsel Y. (34), tarafından sopayla dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
Akhisar'ın Yayakırıldık Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü İbrahim Kaya'dan geçen çarşamba günü haber alamayan ve cep telefonuna ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de evli ve 1 çocuk babası Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.
SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ
Telefon kayıtlarını inceleyen jandarma, Kaya'nın, en son annesinin ikinci eşinin kardeşi olan, evli ve 1 çocuk babası marangoz Mürsel Y. ile görüştüğünü belirledi. Gözaltına altına alınan Mürsel Y. ifadesinde, İbrahim Kaya'yı öldürdüğünü itiraf etti. Mürsel Y., eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Kaya'yı ormanlık alanda sopayla dövüp, öldürdüğünü ve cesedi aynı yerde bıraktığını anlattı.
CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ
Jandarma ekiplerine cesedin yerini gösteren Mürsel Y., dün sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. İbrahim Kaya da Akhisar'ın Kırsal Hacı İbrahimler Mahallesi'nde toprağa verildi.

 

 

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