Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malkara'nın Yenidibek Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu kavgada taş ve sopalar kullanılırken, yaşanan arbedeyi olay yerine gelen jandarma ekipleri önledi. Kavgada aynı aileden L.D. (31), Ü.D. (18), H.D. (20) ve Y.D.(14) yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.



