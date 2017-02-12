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Akraba ziyaretinde cocuğa cinsel taciz iddiası

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da bedensel ve zihinsel engelli 11 yaşındaki kız çocuğu S.C., dedesi ile birlikte gittikleri akraba ziyaretinde iddiaya göre yakınları 20 yaşındaki E.A.'nın elle tacizine uğradı. Eve dönen kız çocuğunun...

Akraba ziyaretinde cocuğa cinsel taciz iddiası

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da bedensel ve zihinsel engelli 11 yaşındaki kız çocuğu S.C., dedesi ile birlikte gittikleri akraba ziyaretinde iddiaya göre yakınları 20 yaşındaki E.A.'nın elle tacizine uğradı. Eve dönen kız çocuğunun yaşadıklarını anlattığı annesi R.C.'nin şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı.
Tellidere Mahallesi'nde oturan R.C., eşi cezaevinde yattığı için bedensel ve zihinsel engelli kızı S.C.'yi rehabilite merkezine bırakıp, iş aramaya gitti. Öğle saatlerinde, dedesi S.C.'yi etüt merkezinden alıp, Sümer Mahallesi'nde oturan akrabasını ziyarete gitti. Dede yakınları ile sohbet ederken yakınları olan 20 yaşındaki E.A. da yanlarına geldi. İddiaya göre E.A., küçük kızı elle taciz etti. Bir süre sonra da dede ile torunu eve döndü.
KAYINPEDERİYLE KAVGA ETTİ
Yaşadıklarını dedesine anlatamayan engelli kız, durumu annesine söyledi. Kızının anlattıkları üzerine R.C., kayınpederi ile tartışmaya başladı. Tartışma sokağa taştı, olaya komşularda tanık oldu. R.C. polisi arayarak 'taciz' ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli anneyi güçlükle sakinleştirdi. S.C.'nin yalan söylediğini ileri süren akrabaları ise genç kadına, "Sen akşama kadar erkeklerle geziyorsun, kızına sahip çıkmıyorsun. O adamlar abdestli-namazlı insanlar öyle bir şey yapmaz" diye tepki gösterdi.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince dinlenen S.C.'nin verdiği bilgiler sonrasında E.A.  gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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