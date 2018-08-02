Akli dengesi yerinde olmayan kadınla ilişkiye 7 tutuklama

Gürkan YILMAZ/KÜRE (Kastamonu), ()- KASTAMONU'da akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Y.C. adlı kadınla para karşılığı ilişkiye girdiği iddia edilen 6 kişi ile kadının eşi tutuklandı.

Küre ilçesi merkezinde, akli dengesi yerinde olmayan Y.C. ile para karşılığı ilişkiye girdiği iddia edilen 7 kişi ile kadının eşi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, Küre Adliyesi'ne sevk edildi. Mağdur kadının eşi A.C. ile birlikte M.A., A.Ç., N.B., C.B., S.Ç. ve R.K. tutuklanarak İnebolu Cezaevi'ne konuldu.