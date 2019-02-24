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Akıntıya kapılarak boğulan gencin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

KAYSERİ'de Yamula Barajı kıyısında balık avlamak için kullandıkları bota doğru yüzerken akıntıya kapılarak boğulan Ahmet Yasin Yılmaz, (20) Hacılar ilçesinde ağabeyi Mahmut Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa...

Akıntıya kapılarak boğulan gencin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
KAYSERİ'de Yamula Barajı kıyısında balık avlamak için kullandıkları bota doğru yüzerken akıntıya kapılarak boğulan Ahmet Yasin Yılmaz, (20) Hacılar ilçesinde ağabeyi Mahmut Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Olay, dün Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. 2 arkadaşı ile kamp çadırı kuran Ahmet Yasin Yılmaz, kıyıda bekleyen botun, rüzgarın etkisiyle akıntıyla barajın ortasına doğru sürüklendiğini gördü. Yılmaz, botu kıyıya getirmek için girdiği barajda akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine gelen UMKE, AFAD, AKUT ve 112 ekipleri yaptığı çalışmada Ahmet Yasin Yılmaz'ın cansız bedeni baraj gölünden çıkarıldı.
Ahmet Yasin Yılmaz'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından cenaze töreni için Hacılar ilçesi Cami Kebir'e getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını, gencin üniversite öğrencisi ağabeyi Mahmut Yılmaz (22) kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Ahmet Yasin Yılmaz, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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