Akıntıya kapılan koyunları kurtarmak isteyen 2 çocuk çoban boğuldu (2)- Yeniden

ŞIRNAK'ta dereden geçirirken suya kapılan koyunlarını kurtarmak isteyen Hacı Sirek (15) ile arkadaşı Abdullah Güler (15), akıntıya kapılarak boğuldu.Kumçatı beldesinde çobanlık yapan Hacı Sirek ve Abdullah Güler, yağan sağanak nedeniyle otlatmaya götürdükleri sürüyle beldeye geri dönmek için yola çıktı. İki arkadaş sürüyü Besta Sor Deresi'nden geçirirken, koyunlar suya kapıldı. Hacı Sirek ve Abdullah Güler de koyunları kurtarmak için akıntıya kapılarak kayboldu.Belde sakinleri, kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması başlatırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda arama çalışması başlatıldı. Hacı Sirek'in cesedi, suya kapıldığı noktadan 5 kilometre, Abdullah Güler'in ise 7 kilometre mesafede bulundu. Sağlık ekiplerinin, gençleri suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürme çalışmasından sonuç alınamadı.Yapılan incelemenin ardından Hacı Sirek ve Abdullah Güler'in cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.VALİ OLAY YERİNE GELEREK, BİLGİ ALDIŞırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2 çocuğun hayvanları otlatmak için gittiğini belirterek, "İki çocuğumuzun hayvanları suya düşüyor. Çocuklar hayvanları kurtarmaya çalışırken suya kapılıyorlar ve vefat ediyorlar. Çok üzgünüz, Allah rahmet etsin" dedi.

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