Akıma kapılan biçerdöver operatörü ve yanındaki çocuk toprağa verildi- Ek fotoğraflar
14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Ankara’da ‘Doğal Beslenme...
- 2(Görüntülü) Ankara’da ‘Doğal Beslenme...
- 3Ankara’da ‘Doğal Beslenme ve Sağlıklı...
- 4Doku bağışının önündeki en büyük...
- 5Prof. Dr. Ataman: 'Özel Eğitim'de...
- 6Prof. Dr. Ataman: 'Özel Eğitim'de...
- 7Prof. Dr. Günay'dan sıcak çarpmalarına...
- 8(Görüntülü) Kazayla yerinden çıkan...
- 9"Yaz gribinin süresi en fazla bir...
- 10'Araç klimalarının yüzle teması...
- 1(yeniden) İZÜ’de I. Uluslararası Vakıf...
- 2İZÜ’de I. Uluslar arası Vakıf Kurum...
- 3(Görüntülü) Muharrem Usta’dan dereceyle...
- 4(Görüntülü) Muharrem Usta’dan dereceyle...
- 5Muharrem Usta’dan dereceyle mezun olan...
- 6'Patpat kütüphane' ile çocuklar...
- 7DAÜ ile Bologna Üniversitesi'nden...
- 8KHAS Üniversitesi'nin “Uluslararası...
- 9'Vakıf Kurumu Sempozyumu'nda...
- 10Maltepe Üniversitesi 'ISO9001 Belgesi'ni...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
9.7B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Bursa'da 7 çocuk motosiklet hırsızlığından...
- 2DHA YURT BÜLTENİ 8
- 3Pir Sultan Abdal, köyünde anıldı
- 4Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
- 5Sur'da esnaf, tayini çıkan emniyet...
- 6Beşiktaş günün ilk çalışmasını...
- 7ADNAN OKTAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
- 8Flash
- 9(yeniden) İZÜ’de I. Uluslararası Vakıf...
- 10Siirt'te, göletlere 120 bin balık...
- 11Siirt'te, göletlere 120 bin balık...
- 12İZÜ’de I. Uluslar arası Vakıf Kurum...
- 13İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da
- 14ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA POLİSİN...
- 15Kandıra sahilleri, tatilcilerle doldu
- 16Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem...
- 17Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele...
- 18Başpehlivanların ilk turu tamamlandı
- 19Milli eskrimcilerden 6 madalya
- 20(Görüntülü) Muharrem Usta’dan dereceyle...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:22
|05:37
|13:21
|17:20
|20:44
|22:39