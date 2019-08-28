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Akıllı telefon beklediği kargodan su ve keten tohumu geldi
DENİZLİ'de, akıllı telefon kazandığını sanıp, telefon dolandırıcılarına para gönderen Mehmet Uz'a (67) gelen kargo paketinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı. Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi...
GÜVENLİK 28.08.2019, 16:03
DENİZLİ'de, akıllı telefon kazandığını sanıp, telefon dolandırıcılarına para gönderen Mehmet Uz'a (67) gelen kargo paketinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı.
Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Uz'u telefonla arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, akıllı telefon kazandığını, cihazı alabilmek için kargo parası ödemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Uz, telefonu alabilmesi için kendisinden istenen 100 lira kargo ücretini gönderdi. Akıllı telefonu almak için bekleyen Uz, dün kargo ile evine gelen paketi açtığında şok yaşadı. Uz'a gönderilen paketin içinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı. Dolandırıldığını anlayan Mehmet Uz, polise giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Uz'u telefonla arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, akıllı telefon kazandığını, cihazı alabilmek için kargo parası ödemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Uz, telefonu alabilmesi için kendisinden istenen 100 lira kargo ücretini gönderdi. Akıllı telefonu almak için bekleyen Uz, dün kargo ile evine gelen paketi açtığında şok yaşadı. Uz'a gönderilen paketin içinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı. Dolandırıldığını anlayan Mehmet Uz, polise giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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