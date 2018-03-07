Akhisar'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), () - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'si aranan toplam 17 kişi gözaltına alındı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı 'gaybubet evi'ne yapılan operasyonda, 2'si aranan toplam 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), () - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'si aranan toplam 17 kişi gözaltına alındı.