Akhisar'da 2 kilo kokain ele geçirildi

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde oluşturulan denetim noktasında, polis tarafından durdurulup arama yapılan otomobilde, 2 kilo kokain ele geçirildi. 1'i Bulgaristan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceğini öğrenince harekete geçti. Akhisar İlçesi girişinde denetim noktası kuran polis, dün saat 21.30'da, bir otomobili durdurdu. 'Narko' adlı polis köpeğiyle otomobilde arama yapıldı. Sürücü koltuğunun altında, poşetlenmiş halde 2 kilo kokain bulundu. Sürücü E.A. (33) ile araçtaki Bulgaristan uyruklu G.T. (39) gözaltına alındı.

Şüphelilerin Akhisar'daki evlerinde de arama yapan polis, bulunan 6 gram esrar ve 1 pompalı tüfeğe el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet yetkilileri, kentte ilk kez yüklü miktarda kokain ele geçirildiğini belirtti.



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