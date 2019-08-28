AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 14.58'de, Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 91,57 kilometre açığındaki depremin, 27,68 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.