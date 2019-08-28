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Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 14.58'de, Akdeniz'de 4,6...

GÜVENLİK 28.08.2019, 13:50
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de, Richter ölçeğine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 14.58'de, Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 91,57 kilometre açığındaki depremin, 27,68 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. 

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