Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

ANAMUR(Mersin), () - AKDENİZ'de merkez üssü merkez üssü Mersin'in Anamur İlçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Mersin'in Anamur İlçesi'nin 41 kilometre açığı olarak belirlediği deprem, saat 00.43'te oldu. Deprem, yerin 85 kilometre altında meydana geldi.