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Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
MARMARİS (Muğla), () - AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de,...
GÜVENLİK 29.09.2019, 11:10
MARMARİS (Muğla), () - AKDENİZ'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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