Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Kumluca İlçesi açıklarında Akdeniz'de bugün Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kumluca İlçesi'nin 66.7 kilometre açığında, saat 14.34'teki deprem 27.4 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.