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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.13'te, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde...
GÜVENLİK 02.09.2019, 07:36
AKDENİZ'de, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.13'te, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinin 17,36 kilometre açığındaki depremin, 7,17 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 09.13'te, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinin 17,36 kilometre açığındaki depremin, 7,17 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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