Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 100.62 kilometre açığında saat 09.48'de kaydedilen deprem, 7.15 kilometre derinlikte meydana geldi.