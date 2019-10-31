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Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem
AKDENİZ'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.06'da, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde...
GÜVENLİK 31.10.2019, 10:37
AKDENİZ'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.06'da, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 12,67 kilometre açığındaki depremin 7,31 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.06'da, Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 12,67 kilometre açığındaki depremin 7,31 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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