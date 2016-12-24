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Akdeniz Belediye Eş Başkanı ve HDP Mersin İl Başkanı adliyeye sevk edildi

MERSİN'de, HDP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevkedildi. Aralarında Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile HDP eski İl Başkanı Selman Günbat'ın da bulunduğu...

Akdeniz Belediye Eş Başkanı ve HDP Mersin İl Başkanı adliyeye sevk edildi
MERSİN'de, HDP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevkedildi.
Aralarında Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile HDP eski İl Başkanı Selman Günbat'ın da bulunduğu 22 kişi sabahın erken saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye gelen araçtan inen Eş Başkan Yüksel Mutlu'nun bir elinin diğer kadın şüpheli ile kelepçeli olduğu görüldü. Mutlu, kendilerini bekleyen yakınlarına el sallayıp  gülümsedi. Polis koridorundan geçerken yakınlarına el sallayan HDP İl Başkanı Sadun Doğan hızla adliyeye girdi. Gözaltında olan şüphelilerden biri ise "Yaşasın barış ve demokrasi mücadelemiz. Bu ülkede barışı ve birliği savunduk" diye bağırdı.
Operasyon kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı DBP'li M.Fazıl Türk'ün ise arandığı bildirildi.

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