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Akçakale’deki metruk evde uyuşturucu ele geçirildi

AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesinde polisin metruk bir evde yaptığı aramada bin uyuşturucu hap ile 22 gram esrar ele geçirildi. Süleymanşah Mahallesi'ndeki metruk bir evde yapılan aramada, çuval içerisinde bin...

Akçakale’deki metruk evde uyuşturucu ele geçirildi

AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesinde polisin metruk bir evde yaptığı aramada bin uyuşturucu hap ile 22 gram esrar ele geçirildi.
Süleymanşah Mahallesi'ndeki metruk bir evde yapılan aramada, çuval içerisinde bin uyuşturucu hap ve 22 gram esrar bulundu. Polis, el koyduğu esrar ve uyuşturucu hapları bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. 

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