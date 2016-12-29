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Akçakale’de yakalanan DEAŞ’lılar adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 17 Aralık günün terör...

Akçakale’de yakalanan DEAŞ’lılar adliyeye sevk edildi
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 17 Aralık günün terör örgütü DEAŞ'a yönelik ilçede belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 13'ü ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Jandarmada sorgulanan 3 DEAŞ üyesi ise bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.











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