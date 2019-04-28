Akçakale’de, toprağa gömülü patlayıcı ele geçti

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde jandarma tarafından toprağa gömülü 20 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollarla Suriye’den getirilen yüklü miktarda patlayıcının sınır bölgesine gömüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada patlayıcının Güvenç Mahallesi kırsalına gömüldüğünü belirledi. Arazide eğitimli köpekle arama yapan ekipler, patlayıcının gömüldüğü alanı saptadı. Arazide bomba imha uzmanlarınca yapılan kazıda, bidon içerisinde 20 kilo patlayıcı bulundu. Jandarma el koyduğu TNT türü parlatıcıyı araziye gönen kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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