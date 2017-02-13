Akçakale’de terör operasyonu: 3 gözaltı

AKÇAKALE(Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’ye komşu Akçakale'de terör örgütü üyelerinin bulunduğu belirtilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu terör örgütü PYD üyesi Ali Hammud El-Muhammed, Yasir El-Ahmet ile İsa El-İbrahim gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden 'Ebu Haydar' kod adlı Ali Hammud El-Muhammed'in PKK/PYD terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürüldü.