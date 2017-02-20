Akçakale’de ruhsatsız işyerine operasyon: 2 gözaltı

AKÇAKALE, (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma tarafından ruhsatsız bir işyerine yapılan baskında gümrük kaçağı 550 paket sigara ve 15 kilo çay ile 501 cinsel uyarıcı hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Bolatlar Mahallesi’ndeki bir işyerine baskın düzenledi. Yapılan incelemede ruhsatsız olduğu belirlenen işyerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 550 paket sigara ve 15 kilo çay ile 501 cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Kaçak çay, sigara ve cinsel uyarıcı haplara el konulurken, işyeri mühürlendi. İşyeri sahibi H.S. ve yanında çalıştığı belirtilen V.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



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