Akçakale’de PYD’li yakalandı

AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınırı kaçak olarak geçen terör örgütü PYD üyesi bir kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad ilçesi ile komşu olan Akçakale'de devriye görevi yapan askerler, dün gece sınırdan kaçak olarak Türkiye'ye giren bir kişiyi yakaladı. Suriye uyruklu olan ve PYD üyesi olduğu saptanan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanmaya başladı.