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Akçakale'de toprağa gömülü patlayıcı ve fişek bulundu

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına yakın noktada toprağa gömülü patlayıcı ve uzun namlulu tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad...

Akçakale'de toprağa gömülü patlayıcı ve fişek bulundu

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına yakın noktada toprağa gömülü patlayıcı ve uzun namlulu tüfeğe ait fişek ele geçirildi.
Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad kenti ile komşu olan Akçakale'de, toprağa gömülü TNT ve kalaşnikof tüfek fişeği bulunduğu bilgisi üzerine jandarma çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda jandarma ekipleri, dün gece sınır hattındaki İncedere Mahallesi'ndeki bir tarlada kazı yaptı. Yapılan kazı sonrası toprağa gömülü çuval ve plastik kaplarda 5 kilo civarında TNT patlayıcı ile uzun namlulu kalaşnikof tüfeğe ait 2 bin 700 fişek ele geçirildi. Jandarma el koyduğu patlayıcı ve fişeği, toprağa gömen kişi ya da kişilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

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