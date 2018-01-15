Akçakale'de terör operasyonu: 2 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD'ye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda yabancı uyruklu Haçim Hac ve Ali Süleyman gözaltına alındı. Haçim Hac, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Süleyman ise sınır dışı edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla kent merkezinde terör örgütü DEAŞ ve PKK/PYD'ye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda yabancı uyruklu Haçim Hac ve Ali Süleyman gözaltına alındı. Haçim Hac, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali Süleyman ise sınır dışı edildi.