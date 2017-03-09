Akçakale'de PYD'li yakalandı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü PYD üyesi 22 yaşındaki Z.Y. güvenlik güçlerince yakalandı.

Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad ilçesi ile komşu olan Akçakale'de devriye görevi yapan askerler, sınırdan kaçak olarak Türkiye'ye geçen bir kişiyi yakaladı. Yapılan kimlik tespitinde terör örgütü PYD üyesi olduğu saptanan Z.Y., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.