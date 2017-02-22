Akçakale'de otomobilde uyuşturucuya 4 gözaltı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma tarafından durdurularak aranan otomobilde 44 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirilirken, 1'i Suriyeli 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 63 B 3928 plakalı otomobili durdurup arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde 44 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki isimleri açıklanmayan 1'i Suriyeli, 4 kişiyi gözaltına aldı.

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