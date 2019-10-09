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Akçakale'de okullar tatil edildi (2)

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki...

GÜVENLİK 09.10.2019, 18:58
Akçakale'de okullar tatil edildi (2)

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Birecik ilçesinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

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