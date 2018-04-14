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Akçakale'de 6 bin kaçak sigaraya tutuklama

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın yaptığı aramada gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirilen aracın sürücüsü S.D. tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Mardin'in Kızıltepe...

Akçakale'de 6 bin kaçak sigaraya tutuklama
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde jandarmanın yaptığı aramada gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirilen aracın sürücüsü S.D. tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Suruç ilçesine kaçak sigara götürüleceği bilgisine ulaştı. Akçakale'ye bağlı Ekinyazı mahallesinde takibe aldıkları S.D. yönetimindeki 42 HG 438 plakalı aracı durduran ekipler yaptıkları gümrük kaçağı 6 bin paket sigara buldu. Sigaralara el konulurken, sürücü S.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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