Akçakale'de, 3 PKK'lı terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında çalışma başlatan ekipler, Suriye'nin Telabyad bölgesinden kaçak olarak Türkiye'ye geçen 3 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde 3 uzun namlulu tüfek ele geçirilen PKK/PYD'li teröristler sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında çalışma başlatan ekipler, Suriye'nin Telabyad bölgesinden kaçak olarak Türkiye'ye geçen 3 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde 3 uzun namlulu tüfek ele geçirilen PKK/PYD'li teröristler sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.