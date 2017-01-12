Akçakale'de 15 bin paket kaçak sigara ele geçti

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'NIN Akçakale İlçesi'nde, jandarma tarafından durdurularak aranan hafif ticari araçta gümrük kaçağı 15 bin paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde İ.B. yönetimindeki 34 JAY 94 plakalı hafif ticari aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araçta gümrük kaçağı toplam 15 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, sürücü İ.B. gözaltına alındı.

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