Akçakale'de 1 kilo esrara 2 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinsoylu Mahallesi'ndeki devriye gezerken arazide poşet içersinde 1 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, İ.A. ve A.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma ekipleri tarafından 1 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinsoylu Mahallesi'ndeki devriye gezerken arazide poşet içersinde 1 kilo...
27 Şubat 2017 Pazartesi 21:05
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