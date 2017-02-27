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Akçakale'de 1 kilo esrara 2 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma ekipleri tarafından 1 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinsoylu Mahallesi'ndeki devriye gezerken arazide poşet içersinde 1 kilo...

Akçakale'de 1 kilo esrara 2 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma ekipleri tarafından 1 kilo esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinsoylu Mahallesi'ndeki devriye gezerken arazide poşet içersinde 1 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, İ.A. ve A.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

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