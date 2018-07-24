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Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli serbest

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi merkezli 13 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda adliyeye sevk edilen 16 şüpheli serbest bırakıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından...

Akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli serbest
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi merkezli 13 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda adliyeye sevk edilen 16 şüpheli serbest bırakıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli, Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 350 bin TL değerinde toplam 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonun ardından, polis ekiplerinin akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 ilde 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 30 kişiden 14 şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından dün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. 1 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 15 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verildi.

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