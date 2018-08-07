Akaryakıt istasyonunun kasasını çalanlar adliyede

MERSİN'de bir akaryakıt istasyonunun ofisinden, içinde para ile çok sayıda çek ve senet bulunan kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

3 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında, Şevket Sümer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen 5 şüpheli, pompa görevlisini etkisiz hale getirerek, iş yerinin ofisine girdi. İçinde; 1200 dolar, 100 euro ve 400 TL ile 400 bin TL'lik müşteri çeki ve 150 bin TL'ye yakın alacak senedinin bulunduğu çelik kasayı araca yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı. Görevlinin ihbarı üzerine iş yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirlği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alıp, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan D.E., M.A., M.Ö., M.A.K. ve Y.S., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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