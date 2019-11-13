Son Dakika
Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı
AKSARAY'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, pompacı olarak çalışan Fuat Aytekin'i (55) dövüp, cebindeki 3 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir...
GÜVENLİK 13.11.2019, 12:07
AKSARAY'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, pompacı olarak çalışan Fuat Aytekin'i (55) dövüp, cebindeki 3 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda elinde bidonla gelen 1 kişi, görevli Fuat Aytekin'e mazot almak istediği söyledi. Bu sırada Aytekin'in arkasından yaklaşan bir kişi de tekme atıp, onu yere düşürdü. Şüpheliler, Aytekin'i dövüp, cebindeki 3 bin lirayı alarak kaçtı, O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Akaryakıt istasyonunda çalışan Duran Çakırpınar, hastanede tedaviye alınan Aytekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda elinde bidonla gelen 1 kişi, görevli Fuat Aytekin'e mazot almak istediği söyledi. Bu sırada Aytekin'in arkasından yaklaşan bir kişi de tekme atıp, onu yere düşürdü. Şüpheliler, Aytekin'i dövüp, cebindeki 3 bin lirayı alarak kaçtı, O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Akaryakıt istasyonunda çalışan Duran Çakırpınar, hastanede tedaviye alınan Aytekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6