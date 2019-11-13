Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı

AKSARAY'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, pompacı olarak çalışan Fuat Aytekin'i (55) dövüp, cebindeki 3 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda elinde bidonla gelen 1 kişi, görevli Fuat Aytekin'e mazot almak istediği söyledi. Bu sırada Aytekin'in arkasından yaklaşan bir kişi de tekme atıp, onu yere düşürdü. Şüpheliler, Aytekin'i dövüp, cebindeki 3 bin lirayı alarak kaçtı, O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.



​İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



Akaryakıt istasyonunda çalışan Duran Çakırpınar, hastanede tedaviye alınan Aytekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.